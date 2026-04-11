Domenica 12 aprile si svolge la 40ª edizione del rally «Prealpi Orobiche», che si tiene in una sola giornata. La manifestazione, con partenza e arrivo alla Fiera, vede coinvolti 116 equipaggi. Tra i partecipanti, si segnalano i favoriti Colombi e Re, che si presentano come i principali candidati alla vittoria. La gara si svolge su un percorso che attraversa le strade delle montagne delle Alpi Orobie.

RALLY. La 40ª edizione condensata in un’unica giornata, domenica 12 aprile: partenza e arrivo alla Fiera, 116 equipaggi al via. Parecchi i piloti bergamaschi. È tutto pronto per il rally Prealpi Orobiche: alle 8,01 di domenica 12 aprile, alla Fiera di Bergamo, scatta la 40ª edizione dell’evento organizzato dall’Aci di Bergamo, per la prima volta condensato in un’unica giornata. L’arrivo è sempre in Fiera alle 16,40. Partiranno 116 equipaggi, in quanto uno non ha superato le verifiche di sabato 11. Tre prove speciali da ripetere due volte: Selvino (è il ritorno della Nembro-Selvino: il via è alle 8,35 e poi alle 13,54), Valserina (9,09 e 14,28) e Valtaleggio (10,09 e 15,28).🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Tutto pronto per il «Prealpi Orobiche»: Colombi e Re nei panni dei favoriti

Rally Prealpi Orobiche, il percorso della 40ª edizioneLo shakedown è previsto nella giornata di sabato, mentre la gara sarà concentrata nella domenica.

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