Rally Prealpi Orobiche il percorso della 40ª edizione

La 40ª edizione del Rally Prealpi Orobiche si svolgerà con lo shakedown sabato e le prove speciali domenica. La gara prevede diverse tappe cronometrate attraverso le strade della regione, con un percorso che comprende più prove speciali. La giornata di domenica sarà dedicata alle competizioni, mentre il sabato sarà riservato alle verifiche e alle prove di assestamento.

Lo shakedown è previsto nella giornata di sabato, mentre la gara sarà concentrata nella domenica. Struttura della gara e prove speciali. Il tracciato prevede 71,28 chilometri di prove speciali su un totale di 277,25 chilometri. Sei le prove cronometrate, suddivise in due giri identici da tre speciali: Selvino (9,34 km), Valserina (12,50 km) e Valtaleggio (13,80 km). La partenza della prima vettura è prevista alle 8:01 dalla Fiera di Bergamo. Dopodiché si entra subito nel vivo con la Selvino (9,34 km), primo banco di prova della giornata e tratto utile per prendere ritmo fin dalle fasi iniziali. A seguire la Valserina (12,50 km), prova centrale del giro per sviluppo chilometrico e collocazione, destinata a dare le prime indicazioni sui valori in campo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Quarant’anni di gran corsa per il rally Prealpi Orobiche con l’ACI di BergamoC’è stata una terminologia celebrativa ricorrente alla presentazione del “Rally Prealpi Orobiche”, anno della quarantesima edizione. Leggi anche: Il «Prealpi Orobiche» fa 40 (edizioni) fra storia, tradizione e qualche novità Temi più discussi: COPPA RALLY DI ZONA - Il Rally Prealpi Orobiche si presenta al pubblico; Il 40° Rally Prealpi Orobiche, strade chiuse. Da Dossena 5 in gara: sfida in casa Omacini; Quarant’anni di gran corsa per il rally Prealpi Orobiche con l’ACI di Bergamo; 40° Rally Prealpi Orobiche. Nebrodi Racing, Massimo Contiguglia in trasferta al Rally Prealpi OrobicheIl Rally Prealpi Orobiche, giunto alla sua quarantesima edizione e secondo atto della Coppa Rally di Zona 3, ancora una volta fa registrare il pieno di iscrizioni, con ben 117 vetture ed equipaggi che ... messinasportiva.it Rally: un Prealpi Orobiche da recordSaranno ben diciassette le vetture schierate da Rally Sport Evolution nell'appuntamento di casa valevole per la Coppa Rally ACI Sport. comunicati-stampa.net FLAVIO BREGA AL VIA DEL RALLY PREALPI OROBICHE Al volante della Skoda Fabia RS del team MM Motorsport, con Marco Zegna alle note, il portacolori di New Turbomark Rally Team cercherà una posizione di rilievo e punti fondamentali alla corsa vers - facebook.com facebook