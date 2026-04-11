Tutti assolti tranne il cane Reading di Vaccari
Oggi alle 17,30 alla Libreria Edison di Piazza Risorgimento ad Arezzo, Cinzia Virginia Vaccari presenterà la sua prima raccolta di poesie intitolata
Un monologo teatrale e un libro di poesie. Cinzia Virginia Vaccari presenterà la sua prima silloge poetica “ Tutti assolti tranne il cane ” oggi alle 17,30 alla Libreria Edison di Piazza Risorgimento ad Arezzo. Una raccolta di cinquantadue poesie e un racconto breve che sta ottenendo numerosi riconoscimenti, tra cui il premio letterario “Khalo, Woolf, D’Arco tutti i colori delle donne e della loro bellezza” di Rimini, menzione speciale al premio internazionale “Leopold Senghor” di Milano, finalista al premio di poesia “Il Federiciano” ad Augusta e al premio “Mario Luzi” a Roma. “Per promuovere il libro ho deciso di fare qualcosa di diverso... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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