Oggi alle 17,30 alla Libreria Edison di Piazza Risorgimento ad Arezzo, Cinzia Virginia Vaccari presenterà la sua prima raccolta di poesie intitolata

Un monologo teatrale e un libro di poesie. Cinzia Virginia Vaccari presenterà la sua prima silloge poetica “ Tutti assolti tranne il cane ” oggi alle 17,30 alla Libreria Edison di Piazza Risorgimento ad Arezzo. Una raccolta di cinquantadue poesie e un racconto breve che sta ottenendo numerosi riconoscimenti, tra cui il premio letterario “Khalo, Woolf, D’Arco tutti i colori delle donne e della loro bellezza” di Rimini, menzione speciale al premio internazionale “Leopold Senghor” di Milano, finalista al premio di poesia “Il Federiciano” ad Augusta e al premio “Mario Luzi” a Roma. “Per promuovere il libro ho deciso di fare qualcosa di diverso... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tutti assolti tranne il cane. Reading di Vaccari

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