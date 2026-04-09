Il prossimo sabato, alle 17.30, presso la Libreria Edison, si terrà la presentazione del libro

Arezzo, 9 aprile 2026 – Sabato 11 Aprile ore 17.30 la Libreria Edison ospiterà la presentazione del libro "Tutti assolti tranne il cane " di Cinzia Virginia Vaccari edito da Streetlib. Tutti assolti tranne il cane è la prima silloge poetica di Cinzia Virginia Vaccari. Il libro è una raccolta di 52 poesie e un racconto breve e sta ottenendo numerosi riconoscimenti. Per promuovere il libro Cinzia ha deciso di fare qualcosa di diverso dalla consueta presentazione nelle librerie: “Penso che la poesia debba bastare a se stessa, ecco perché non ho voluto tediare il lettore con introduzioni, prefazioni o quant’altro, né di critici autorevoli (e spesso prezzolati), né di compassionevoli amici improvvisatisi critici letterari per l’occasione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Tutti assolti tranne il cane" di Cinzia Virginia Vaccari alla Edison

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