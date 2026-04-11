Tutela del mare e sicurezza gli studenti a lezione sulle motovedette della guardia costiera

In occasione della Giornata del Mare e della cultura marinara, un evento si è svolto presso il porto turistico di Capo d’Orlando, promosso dagli uffici della Guardia Costiera locali. Gli studenti delle scuole del territorio hanno avuto l’opportunità di visitare le motovedette e partecipare a una sessione di formazione sulla tutela del mare e sulla sicurezza in mare. L'iniziativa ha coinvolto giovani provenienti da diverse scuole della zona.

In occasione della Giornata del Mare e della cultura marinara, l’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Agata di Militello e l’Ufficio Locale marittimo di Capo d’Orlando hanno promosso una significativa iniziativa presso il porto turistico orlandino, coinvolgendo attivamente gli studenti del.🔗 Leggi su Messinatoday.it Giornata del Mare, studenti campani a bordo della Gregoretti con la Guardia CostieraSi sono svolte oggi le celebrazioni della “Giornata Nazionale del Mare e della Cultura Marinara”, istituita con specifico Decreto Legislativo nel...