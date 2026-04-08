Sisma 5.9 nel Mar Caspio | scossa superficiale scuote Baku e l’Iran

Mercoledì 8 aprile 2026 alle 11:05 italiane, un terremoto di magnitudo 5.9 si è verificato nel Mar Caspio, vicino alla costa dell’Azerbaijan. La scossa è stata superficiale e ha interessato anche le aree di Baku e alcune zone dell’Iran vicine. Non sono stati segnalati danni significativi o vittime al momento, ma sono state registrate alcune reazioni di paura tra la popolazione locale.

Un sisma di magnitudo Mwp 5.9 ha colpito le acque del Mar Caspio, al largo della costa dell’Azerbaijan, mercoledì 8 aprile 2026 alle ore 11:05 italiane. L’evento tellurico è stato monitorato dalla Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. La scossa ha avuto origine a una profondità di circa 11 km, un dato che ha reso il movimento del terreno molto più percepibile nelle zone limitrofe. L’epicentro si è localizzato in mare, tuttavia la posizione risulta essere piuttosto vicina a aree densamente abitate. In particolare, l’energia sprigionata ha interessato la capitale Baku e le zone settentrionali dell’Iran. Al momento non sono pervenute segnalazioni di danni a persone o a infrastrutture. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sisma 5.9 nel Mar Caspio: scossa superficiale scuote Baku e l’Iran Leggi anche: Sisma 4.5 a Giannina: scossa superficiale scuote l’Epiro Leggi anche: Terremoto nel Mar Tirreno, violenta scossa di 5.9 registrata nel Golfo di Napoli: sisma avvertito anche a Milano