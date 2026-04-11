Il presidente degli Stati Uniti ha commentato il successo della missione Artemis II, definendola

"Congratulazioni al grande e talentuosissimo equipaggio di Artemis II. L'intero viaggio è stato spettacolare, l'atterraggio è stato perfetto e, in qualità di presidente degli Stati Uniti, non potrei esserne più orgoglioso! Non vedo l'ora di vedervi tutti presto alla Casa Bianca. Lo rifaremo e poi, prossimo passo: Marte!". Lo scrive Donald Trump su Truth dopo l'ammaraggio di Orion. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trump: 'Viaggio Artemis spettacolare, il prossimo passo è Marte'

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Artemis II, via alla missione della Nasa: il lancio perfetto, il viaggio verso la Luna e le congratulazioni di TrumpA 54 anni dalla chiusura del programma apollo, l'uomo torna nell'orbita lunare con la missione Artemis II.

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Trump: 'Viaggio Artemis spettacolare, il prossimo passo è Marte'L'intero viaggio è stato spettacolare, l'atterraggio è stato perfetto e, in qualità di presidente degli Stati Uniti, non potrei esserne più orgoglioso! Non vedo l'ora di vedervi tutti presto alla Casa ... ansa.it

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Con l'imminente missione di Artemis II, che segna il primo viaggio umano intorno alla Luna dopo decenni, è cruciale sottolineare l'importanza delle competenze salvavita, anche nello spazio. In un'immagine storica, l'astronauta Margaret Rhea Seddon è ritratta - facebook.com facebook

La navetta Orion si sta avvicinando alla Terra, nel viaggio di ritorno della missione Artemis II che la porterà ad ammarare nell'oceano Pacifico alle 2,07 italiane dell'11 aprile. Sono le ultime battute di una missione storica, che a 56 anni dal volo dell'Apollo 8 h x.com