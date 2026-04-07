Artemis II il messaggio di Trump | Torneremo sulla Luna e poi dritti su Marte

L'ex presidente degli Stati Uniti ha inviato un messaggio di congratulazioni all'equipaggio della missione Artemis II, che ha portato a termine un sorvolo lunare. La navicella è ora in viaggio di ritorno verso la Terra, previsto in quattro giorni. Trump ha affermato che questa missione apre la strada a un nuovo ritorno sulla Luna e che in futuro ci sarà un obiettivo diretto verso Marte.