Artemis II il messaggio di Trump | Torneremo sulla Luna e poi dritti su Marte
L'ex presidente degli Stati Uniti ha inviato un messaggio di congratulazioni all'equipaggio della missione Artemis II, che ha portato a termine un sorvolo lunare. La navicella è ora in viaggio di ritorno verso la Terra, previsto in quattro giorni. Trump ha affermato che questa missione apre la strada a un nuovo ritorno sulla Luna e che in futuro ci sarà un obiettivo diretto verso Marte.
(Adnkronos) – "La vostra missione apre la strada al ritorno sulla Luna. E poi punteremo a Marte". Donald Trump si è congratulato con l'equipaggio di Artemis II, che ha completato il sorvolo lunare ed è ora impegnato in un viaggio di quattro giorni per tornare sulla Terra. "Oggi avete fatto la storia e avete reso. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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