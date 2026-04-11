Numerose petroliere di grandi dimensioni, molte delle quali vuote, si stanno attualmente dirigendo verso gli Stati Uniti. Queste navi trasportano petrolio e gas naturale di alta qualità, considerato tra i migliori al mondo. Le imbarcazioni si stanno muovendo in direzione delle coste statunitensi per effettuare carichi di combustibili fossili. La flotta coinvolta include alcuni tra i più grandi esempi di navi cisterna esistenti.

"Un numero enorme di petroliere completamente vuote, alcune delle più grandi al mondo, si stanno dirigendo proprio ora verso gli Stati Uniti per caricarsi del petrolio (e del gas!) migliore e più 'dolce' del mondo. Abbiamo più petrolio di quanto ne abbiano le due maggiori economie petrolifere al mondo messe insieme, e di qualità superiore. Vi stiamo aspettando. Tempi di consegna rapidi!". Lo scrive su Truth Donald Trump, firmandosi "Presidente DJT".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Trump, numero enorme di petroliere verso gli Usa per il petrolio migliore

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