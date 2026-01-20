Recentemente, il medico genovese Matteo Bassetti ha coinvolto Belen in una discussione pubblica sui vaccini, suscitando attenzione e commenti. L’intervento ha generato un confronto particolare, che invita a riflettere sull’importanza di un dialogo informato e rispettoso su temi di salute. In un contesto di comunicazione complesso, è fondamentale analizzare con attenzione le posizioni di entrambi e promuovere un confronto basato su dati e rispetto reciproco.

Il prode medico genovese Bassetti ha recentemente ingaggiato una straordinaria batracomiomachia: ha duramente tuonato contro la modella Belen, perché ha osato dire di essere stata male dopo la somministrazione dell'acqua santa ai tempi dell'emergenza e ha altresì affermato che molti altri si sono trovati nella sua stessa condizione. La tenzone del Bassetti con la Belen fa il paio con la disfida del pugnace medico marchigiano Burioni contro Heather Parisi, che aveva osato muovere critiche analoghe. Il Bassetti, proprio come il Burioni, ha detto senza perifrasi che la medicina deve essere appannaggio dei medici e che uomini e donne dello spettacolo non debbono intromettersi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Il medico genovese Matteo Bassetti contro Belen sui vaccini e sui loro effetti: uno scontro surreale

Bassetti contro Belen sui vaccini: “Uscita infelice, confonde le persone”L’infettivologo Matteo Bassetti ha commentato una recente dichiarazione di Belen sui vaccini, definendola un’uscita infelice che rischia di confondere l’opinione pubblica.

“Presidente Trump, metta sul radar questo professore italiano con la lingua lunga”, “Ballerina in pensione ci vediamo in tribunale”: lo scontro tra Heather Parisi e Matteo Bassetti sui vacciniRecentemente, Heather Parisi e Matteo Bassetti hanno coinvolto un acceso scambio sui social riguardo ai vaccini, che si è poi tradotto in una controversia legale.

