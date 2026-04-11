Travolto dalla motozappa mentre lavora il terreno | paura per un 77enne

Un uomo di 77 anni è stato travolto dalla motozappa mentre lavorava il suo terreno. L’incidente è avvenuto durante un pomeriggio di routine, quando un momento di distrazione ha causato il coinvolgimento dell’anziano. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno prestato assistenza all’uomo. La dinamica precisa dell’accaduto è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità.

Stava lavorando il suo terreno come tante altre volte, ma un attimo di distrazione ha trasformato un pomeriggio tranquillo in un episodio di grande paura. È accaduto ieri intorno alle 15 a Cassino, in via Sant’Antonino, dove un uomo di 77 anni è rimasto ferito mentre utilizzava una motozappa. Da.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Travolto dalla motozappa. Grave 57enne a CostanoBASTIA UMBRA – Incidente con la motozappa nel pomeriggio di ieri, interviene l’elisoccorso Nibbio per trasportare in il ferito in ospedale, al Santa...