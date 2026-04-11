Travolto dal rischio | 60enne cade col parapendio a Diecimo

Un uomo di 60 anni è rimasto coinvolto in un incidente mentre praticava il parapendio nei pressi della scuola di volo di Diecimo. Dopo essere caduto, è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale San Luca di Lucca. L’incidente si è verificato nelle vicinanze di una scuola di volo frequentata da appassionati di parapendio. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Un uomo di 60 anni è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Luca di Lucca dopo un incidente avvenuto nelle vicinanze della scuola di volo di Diecimo. Il fatto si è verificato intorno alle 13 di oggi, sabato 11 aprile, quando l’individuo, impegnato in una sessione di parapendio, ha subito una caduta da una quota di alcuni metri. Il bilancio del soccorso presso la zona di Diecimo. L’impatto con il terreno ha causato al sessantenne diverse lesioni, con ferite localizzate specificamente sul volto e sulle gambe. Nonostante la natura dei traumi subiti, i parametri vitali rilevati dai sanitelli dell’ambulanza infermieristica sono risultati nella norma.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Travolto dal rischio: 60enne cade col parapendio a Diecimo A19: travolto in autostrada mentre recupera una valigia caduta dal portapacchi: muore 60enneSi era fermato per recuperare un bagaglio caduto dal portapacchi, ma appena sceso dall’auto è stato investito da un’altra vettura in transito. Cade in parapendio sul Monte Carso: ferito quarantenneCade con il parapendio e si procura una sospetta frattura alla gamba: è successo sul monte Carso a un 45enne triestino. Cristina Colturi muore con il parapendio a Tenerife, aveva 28 anni: fatale una zona rocciosa