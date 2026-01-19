A19 | travolto in autostrada mentre recupera una valigia caduta dal portapacchi | muore 60enne

Un uomo di 60 anni ha perso la vita in un incidente sull'autostrada A19, mentre cercava di recuperare una valigia caduta dal portapacchi della sua auto. Dopo essersi fermato, è sceso dal veicolo e subito investito da un'altra vettura in transito. La dinamica resta oggetto di approfondimenti da parte delle forze dell'ordine.

Si era fermato per recuperare un bagaglio caduto dal portapacchi, ma appena sceso dall'auto è stato investito da un'altra vettura in transito. L'impatto è stato fatale per Mahmoude Othmane, 60 anni, di origine tunisina. La tragedia si è verificata domenica 18 gennaio sull' autostrada A19 Palermo–Catania, nel tratto che attraversa il territorio di Resuttano, in provincia di Caltanissetta. Si ferma in corsia d'emergenza, poi l'investimento mortale. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo stava viaggiando in direzione Catania quando una delle valigie fissate sul portapacchi è caduta sull'asfalto.

Un incidente sulla A19 in direzione Catania ha causato una tragica perdita umana. Un uomo, fermo per recuperare una valigia dal portapacchi, è stato investito da un’auto in transito ed è deceduto sul luogo. L’incidente evidenzia i rischi di fermarsi sulla carreggiata e le conseguenze di un gesto improvviso in autostrada. Le autorità stanno indagando sulle cause e sulle dinamiche dell’accaduto.

