Brooks sfida le leggi della gravità | la sua schiacciata è senza senso!

Dopo una sfida equilibrata, l’Olimpia Milano conquista una vittoria in trasferta contro l’Asvel. Nel secondo tempo, grazie a una serie di triple e giocate decisive di Guduric, Ellis e Brooks, i milanesi allungano e portano a casa il risultato. La partita si è accesa nel terzo quarto, quando Brooks ha sfidato le leggi della gravità con una schiacciata senza senso, che ha fatto esplodere il pubblico.

L'Olimpia Milano vince in trasferta contro l'Asvel al termine di una gara molto equilibrata. Dopo un primo tempo in bilico, l'Olimpia prende il largo nel terzo quarto grazie alle triple e alle giocate di Guduric, Ellis e Brooks, costruendo un buon vantaggio. Nel finale però l'Asvel rientra e sfiora la rimonta, ma Milano resiste grazie a LeDay e Guduric, salvandosi negli ultimi secondi e chiudendo 76-77.

