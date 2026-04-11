Una tragedia si è verificata sulla strada principale della Serenissima, dove un giovane di 28 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto poco prima delle otto di ieri mattina. La vittima, originaria di un comune in provincia di Brescia, si trovava a bordo della sua auto mentre si recava al lavoro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Un tragico errore stradale ha strappato la vita a Francesco Viola, un giovane di 28 anni originario di Cazzago San Martino, nella mattinata di ieri intorno alle ore 7:30. L’incidente mortale si è consumato lungo via Serenissima, nel territorio di Brescia, mentre il motociclista stava percorrendo il tragitto verso Rezzato per raggiungere il posto di lavoro presso la Cembre spa. Il bilancio del violento impatto vede una vittima morta e un secondo motociclista ferito, trasportato in ospedale con un codice giallo dopo essere finito a terra durante lo schianto. La dinamica suggerisce che la Honda guidata dal ventottenne sia finita contro la fiancata di una Renault Capture, condotta da un uomo di 40 anni residente ad Adro, il quale avrebbe effettuato una manovra di inversione di marcia poco prima dell’impatto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia sulla Serenissima: muore il 28enne che andava al lavoro

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