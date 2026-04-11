Tradizioni storiche | presentati 59 nuovi costumi del Gioco del Ponte

Il pomeriggio di venerdì 10 aprile si è svolta la presentazione dei 59 nuovi costumi legati al Gioco del Ponte a Pisa. L’evento si è tenuto nell’atrio di Palazzo Gambacorti, dove sono stati mostrati 56 costumi destinati alle guardie al campo con corazza e altri tre riservati ai giudici. I nuovi abiti sono stati realizzati dal Comune di Pisa per rinnovare l’abbigliamento tradizionale legato alla storica manifestazione.

Sono stati presentati nel pomeriggio di venerdì 10 aprile, nell’atrio di Palazzo Gambacorti, i 56 nuovi costumi che il Comune di Pisa ha fatto realizzare per le guardie al campo con corazza del Gioco del Ponte, insieme ai tre costumi destinati ai giudici. Un investimento di 85mila euro per la.🔗 Leggi su Pisatoday.it Tradizioni storiche: presentato l'archivio digitale del Gioco del PonteNel pomeriggio di venerdì 27 febbraio, nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, si è svolto l’incontro pubblico dal titolo ‘Il Gioco del...