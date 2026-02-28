Nel pomeriggio di venerdì 27 febbraio, nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, si è tenuto un incontro pubblico intitolato ‘Il Gioco del Popolo di Pisa’. Durante l’evento è stato presentato l’archivio digitale che raccoglie i documenti delle tradizioni storiche della città. L’archivio ora include anche nuovi documenti storici relativi alla tradizione del Gioco del Ponte.

Nel pomeriggio di venerdì 27 febbraio, nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, si è svolto l’incontro pubblico dal titolo ‘Il Gioco del Popolo di Pisa’, dove è stato illustrato l’archivio digitale dei documenti delle tradizioni storiche della città, ora arricchito con i documenti storici della Biblioteca Universitaria di Pisa. Sono intervenuti l’assessore alle tradizioni della storia e dell’identità del Comune di Pisa, Filippo Bedini, lo storico Manuel Rossi, autore di ‘Gioco e Città. Documenti e memorie per la storia del Gioco del Ponte’, che ha illustrato il valore storico e identitario della manifestazione per la città, e Daniele Cianchi, direttore della Biblioteca Universitaria di Pisa, dove sono conservati i documenti digitalizzati dal comune ‘Il Gioco del Ponte nelle carte del fondo Zampieri’. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Visso si racconta: online la “Mappa di Comunità”, un archivio digitale tra storia, tradizioni e memorie del territorio.Visso, un piccolo gioiello incastonato tra i monti Sibillini, ha compiuto un passo significativo nella conservazione della propria identità e memoria...

Tutto quello che riguarda Gioco del Ponte.

Temi più discussi: Tradizioni storiche: presentato l'archivio digitale del Gioco del Ponte; Gioco del Ponte digitalizzato; Gioco del Ponte, donazione di armatura originale degli anni ’30 del Novecento; Messina presenta la ’Mbracciata: il nuovo dolce identitario della Città dello Stretto.

Rievocazioni storiche, tradizioni e folclore, nasce ‘Toscana tutto l’anno’La Toscana dei borghi, delle tradizioni, dei cammini storici, delle feste popolari, del folclore sarà valorizzata tutto l’anno grazie alla decisione della Giunta regionale di chiamare a fare sistema ... lanazione.it

Nasce ‘Toscana tutto l’anno’: un calendario unico con rievocazioni, feste e camminiFirenze, 31 maggio 2025 - L’obiettivo è costruire un calendario condiviso che riepiloghi e promuova tutti gli eventi tra storia e folclore organizzati in Toscana, sottolineando la loro interazione con ... lanazione.it

#Tradizionistoriche : Gioco del Ponte, donazione di armatura originale degli anni ’30 del Novecento Bedini: «Ringrazio il donatore Paolo Lanini e invito altri a seguire l’esempio per arricchire l’esposizione». Sarà esposta nella nuova Mostra permanente d facebook