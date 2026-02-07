Torre Guaceto | 25 anni celebrati a Brindisi Carovigno assente non giustificata

Da brindisireport.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Partito Democratico di Carovigno si scaglia contro la gestione della Riserva di Torre Guaceto. Durante le celebrazioni dei 25 anni, l’amministrazione di Brindisi si è presentata senza il supporto di Carovigno, che invece era assente senza motivazione. Luigi Bennardi, segretario locale del Pd, evidenzia come i cittadini siano confusi riguardo alle nomine, alle scadenze e alle celebrazioni ufficiali. La situazione crea malumore tra chi vive e lavora vicino alla riserva.

Riceviamo e pubblichiamo un intervento di Luigi Bennardi, segretario circolo Pd CarovignoIl Partito Democratico di Carovigno denuncia la crescente confusione sulla gestione della Riserva di Torre Guaceto, i cittadini non riescono più a capire come funzionano nomine, scadenze e celebrazioni.🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

Approfondimenti su Torre Guaceto

Torre Guaceto, Carovigno individua i rappresentanti e il Pd chiede chiarezza

Il sindaco di Carovigno, Massimo Lanzilotti, ha recentemente nominato i nuovi rappresentanti del Consorzio di gestione della riserva di Torre Guaceto con un decreto ufficiale.

Torre Guaceto e designazioni, il Wwf bacchetta Carovigno: "Siamo preoccupati"

Il WWF esprime preoccupazione riguardo alle recenti decisioni a Carovigno, dove due figure sono state scelte per ruoli importanti, suscitando dubbi sulla loro adeguatezza rispetto a candidati con curricula più qualificati.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Torre Guaceto

Argomenti discussi: Tutela della riserva, ricerca e altri risultati: i 25 anni del Consorzio di Torre Guaceto; Torre Guaceto, inaugurata la nuova sede operativa per i 25 anni del Consorzio. Le foto; Torre Guaceto, 25 anni di tutela ambientale; Confcommercio e Confesercenti alla cerimonia per i 25 anni del Consorzio di Torre Guaceto.

torre guaceto 25 anniTorre Guaceto: i primi 25 anni del consorzio CelebrazioneSi sono riuniti presso Palazzo Nervegna, a Brindisi, i rappresentanti delle Istituzioni territoriali, delle forze dell’Ordine, del mondo scientifico e dell’associazionismo per celebrare i 25 anni del ... noinotizie.it

torre guaceto 25 anniConfcommercio e Confesercenti alla cerimonia per i 25 anni del Consorzio di Torre GuacetoUna delegazione di Confcommercio Brindisi e Confesercenti della provincia di Brindisi ha partecipato stamane alla cerimonia per il 25° anniversario della costi ... brundisium.net

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.