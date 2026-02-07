Torre Guaceto | 25 anni celebrati a Brindisi Carovigno assente non giustificata

Il Partito Democratico di Carovigno si scaglia contro la gestione della Riserva di Torre Guaceto. Durante le celebrazioni dei 25 anni, l’amministrazione di Brindisi si è presentata senza il supporto di Carovigno, che invece era assente senza motivazione. Luigi Bennardi, segretario locale del Pd, evidenzia come i cittadini siano confusi riguardo alle nomine, alle scadenze e alle celebrazioni ufficiali. La situazione crea malumore tra chi vive e lavora vicino alla riserva.

Riceviamo e pubblichiamo un intervento di Luigi Bennardi, segretario circolo Pd CarovignoIl Partito Democratico di Carovigno denuncia la crescente confusione sulla gestione della Riserva di Torre Guaceto, i cittadini non riescono più a capire come funzionano nomine, scadenze e celebrazioni.

