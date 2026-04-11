Domenica pomeriggio si affrontano Torino e Verona in una sfida di campionato. La squadra granata, reduce da una vittoria in trasferta contro Pisa, gioca in casa contro la squadra che si trova all’ultimo posto in classifica. L’allenatore, D'Aversa, punta a ottenere la terza vittoria consecutiva tra le mura amiche. La formazione ospite cerca di migliorare la sua posizione in classifica, dopo una serie di risultati negativi.

La squadra granata, dopo il successo conquistato a Pisa, riceve l'altra squadra che occupa il fondo della classifica: l'occasione è buona per centrare il tris Il Torino nella trentaduesima giornata di campionato può uscire definitivamente dalla zona che può creare preoccupazione: battendo il Verona, infatti, allungherebbe il suo vantaggio in classifica premiando la scelta del cambio di panchina tra Baroni e D'Aversa. Scopriamo pronostico e quote di Torino-Verona in programma sabato 11 aprile alle ore 15. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai pronostici! Il Torino, grazie al successo per 1-0 a Pisa con un gol di Adams nel finale, si è portato in dodicesima posizione con 36 punti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Torino-Verona, D'Aversa va a caccia della terza vittoria di fila in casa: il pronostico

Torino-Parma, D'Aversa a caccia della vittoria-salvezza: il pronosticoLa 29ª giornata del campionato di Serie A si apre con uno scontro che vale tanto: il nuovo tecnico granata cerca il bis in casa La 29ª giornata di...

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Calcio Serie A: Torino-Hellas Verona. Segui la diretta testualeIl Torino prova a dare continuità al proprio momento positivo. La cura D’Aversa sembra iniziare a dare i suoi frutti, come dimostrano le tre vittorie conquistate nelle ultime cinque gare dai granata. rainews.it

Torino-Verona: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo realeL'incontor tra le formazioni di D'Aversa e Sammarco è in programma alle ore 15 di sabato 11 aprile presso il Grande Torino. Sarà possibile assistere all'evento in diretta streaming sulla piattaforma ... tuttosport.com

Si torna al Grande Torino: arriva l'Hellas Verona FC - facebook.com facebook

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