La serie televisiva The Pitt è apprezzata da molti spettatori, ma non dal suo stesso pubblico di appassionati. Nell'estate del 2016, Netflix ha lanciato la prima stagione di Stranger Things, portando un forte successo tra il pubblico. La presenza di spoiler riguarda alcuni dettagli degli episodi di The Pitt, che sono stati discussi online e tra gli spettatori. La serie ha attirato attenzione per alcune scelte narrative e sviluppi che hanno suscitato reazioni contrastanti.

SPOILER ALERT - L'articolo contiene alcune informazioni dettagliate sugli episodi di The Pitt - Nell'estate del 2016, la prima stagione di Stranger Things ha fatto la sua comparsa su Netflix. All'epoca sembrò solo una serie di fantascienza ambientata negli anni Ottanta apparsa praticamente dal nulla, anche perché i suoi creatori, i fratelli Duffer, avevano all’attivo solo due altri lavori. Comunque, era un prodotto che spingeva il pubblico a porsi domande e a formulare ipotesi sulla vicenda. E, in effetti, chi seguiva le discussioni ai tempi, anche online, si rendeva conto di quanto spesso le teorie del pubblico indugiassero su Barbara, per gli amici Barb, interpretata da Shannon Purser e su Nancy impersonata da Natalia Dyer. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - The Pitt piace a tutti ad eccezione del suo fandom

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The Pitt - Il braccialetto della Dott.ssa McKay

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