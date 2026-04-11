Un tornado ha colpito Akhnoor, nel distretto di Jammu e Kashmir, provocando ingenti danni a case e infrastrutture. Il vortice atmosferico ha causato il crollo di edifici e ha generato caos tra la popolazione locale. Non sono ancora state rese note le eventuali vittime o feriti, mentre le autorità stanno valutando la situazione e intervenendo per gli interventi di emergenza.

Un violento vortice atmosferico ha colpito la cittadina di Akhnoor, nel distretto di Jammu e Kashmir, causando gravi danni alle abitazioni e alle infrastrutture locali. Il fenomeno, caratterizzato da venti di estrema potenza, ha sorpreso una popolazione non abituata a tali eventi meteorologici, provocando il caos e l’evacuazione di numerosi residenti. L’impatto del vortice sulla zona di Akhnoor. La forza della perturbazione che ha interessato il distretto di Jammu e Kashmir si è manifestata con un’intensità tale da sradicare alberi e compromettere seriamente la stabilità di diversi edifici residenziali. Le riprese video diffuse dai cittadini mostrano la devastazione lasciata dal passaggio del tornado, con strutture colpite direttamente dalla violenza dei venti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terremoto di vento ad Akhnoor: caos e case distrutte dal tornado

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