VIDEO | Le case di Galati distrutte due volte dal mare e preda dei ladri

Le case di Galati sono state colpite due volte dal mare in soli tre anni. Le onde hanno distrutto le abitazioni, lasciando i residenti senza nulla. Nel frattempo, alcuni abitanti segnalano che le case sono diventate anche preda dei ladri, approfittando del caos. La situazione resta difficile, e nessuno sembra avere una soluzione immediata.

Prima del ciclone Harry un'altra mareggiata aveva danneggiato alcune abitazioni. Lo sfogo di una proprietaria: "Attendiamo il rimborso dal 2023 e siamo bloccati da un'ordinanza di inagibilità. Nel frattempo ci hanno rubato tutto" Due devastanti mareggiate in appena tre anni e nel mezzo una sorta di limbo dentro cui non si sa come muoversi. Questa la situazione di alcune famiglie di Galati Marina sulle cui abitazioni pesa un'ordinanza di sgombero per inagibilità che blocca ogni intervento. Lo stop in seguito alla violenta sciroccata del febbraio 2023 che ha reso impossibile vivere in quelle che un tempo erano graziose villette.🔗 Leggi su Messinatoday.it

CICLONE HARRY A MESSINA | Gravi danni a Galati Marina, con il mare e la sabbia entrati nelle case. Un lido è stato gravemente danneggiato dalla forza del mare e una famiglia è stata evacuata. - facebook.com facebook