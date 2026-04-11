Io non sono mai stato un grande fan di 007, senza riuscire a spiegarne bene il motivo. Voglio dire, è un eroe carismatico che combatte i cattivi menando, sparando, conquistando belle donne e giocando con un sacco di gadget semi-fantascientifici. Dovrebbe avere tutto per piacermi, e invece niente. Forse perché il mito di James Bond, pur essendo un successo planetario, è anche una specie di circolo per iniziati, un luogo metaforico con le sue regole e i suoi riti, dove certe frasi e situazioni vanno ripetute con religiosa perizia, e dove parte della narrazione è anche ciò che accade fuori dalle produzioni cinematografiche: chi sarà il prossimo... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

‘Young Sherlock’: la serie tv sbarca su Prime VideoPrime Video ha svelato oggi il trailer ufficiale e il nuovo poster di Young Sherlock, la serie con protagonista Hero Fiennes Tiffin (After) nei panni...

“Crime 101”: il colpo perfetto di Chris Hemsworth sbarca su Prime VideoDopo aver debuttato nelle sale lo scorso febbraio, il noir ad alta tensione Crime 101 è pronto a conquistare il pubblico domestico.

Temi più discussi: Cosa guardare su Amazon Prime Video: catalogo aggiornato ad Aprile 2026; Apple TV sbarca su Prime Video negli USA: abbonamento aggiuntivo a 9,99 dollari al mese entro fine ottobre; Su Prime Video sbarca Bait: l’amore e l’odio per 007; Amazon Prime Video Ultra sbarca ufficialmente negli USA.

Su Prime Video sbarca Bait: l’amore e l’odio per 007Riz Ahmed in una storia di ambizione, successo e crisi esistenziale, che guarda con occhio nuovo un caposaldo della narrativa occidentale ... bergamonews.it

Sportface domani sbarca su Amazon Prime Video: ecco il palinsesto del 7 aprileIl grande giorno sta per arrivare: Sportface farà il suo ingresso ufficiale su Amazon Prime Video con una programmazione ricca, dinamica e pensata per raccontar ... sportface.it

presto mi vedrete in tv su Prime Video! Ho partecipato a "I Sapori del Sole", il programma di cucina, condotto dalla bravissima Maria Rosaria Sica, che celebra le eccellenze del nostro territorio in collaborazione con Terra Orti. È stata per me una grande emo - facebook.com facebook

Amazon Prime Video Ultra debutta negli USA: 4K e no pubblicità, ma si paga di più x.com