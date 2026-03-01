Sofia Goggia si è trovata in testa durante il secondo super-G a Soldeu, in Andorra, una gara valida per la Coppa del Mondo. La sciatrice ha recuperato il terreno perso nella prova precedente e si è posizionata davanti a tutti gli altri concorrenti, rafforzando la sua posizione nella classifica generale. La competizione si è svolta regolarmente, con Goggia che ha chiuso la prova al primo posto.

In cornice di Coppa del Mondo, Sofia Goggia domina la scena al secondo super-G disputato a Soldeu, Andorra, consolidando la leadership della classifica di specialità. L'evento vede la italiana in testa dopo le prime ventidue concorrenti, evidenziando una continuità di rendimento che travalica la singola gara e spinge l'attenzione sulla gestione di linea e di velocità lungo il tracciato. La prestazione dell'azzurra è stata caratterizzata da scelte di percorso calibrate e da una plasticità di gestione che le hanno permesso di mantenere la posizione di vertice in un contesto competitivo molto serrato. La leadership resta la conseguenza di una guida tecnica costante, che scatta con decisione non solo nel tratto pianeggiante ma anche nelle sezioni chiave di percorrenza, dove la velocità è determinante.

Sofia Goggia: "Non credevo di essere in testa, ho recuperato il terreno perso ieri

