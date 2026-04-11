Sorpreso a spacciare in centro | ingerisce otto dosi di cocaina per sfuggire all' arresto

Durante un normale servizio di controllo nelle zone centrali della città, gli agenti hanno arrestato un uomo trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Alla vista delle forze dell'ordine, l'uomo ha ingerito otto dosi di cocaina nel tentativo di evitare l'arresto. Successivamente, è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale ‘Lotti’, dove ha ricevuto cure d’urgenza. L’operazione si è conclusa con il suo trasferimento in istituto di pena.

Un normale servizio di controllo del territorio nelle aree più sensibili della città si è trasformato, nella mattinata dello scorso 9 aprile, in un arresto movimentato e in un successivo intervento d’urgenza presso il Pronto soccorso dell'ospedale ‘Lotti’.Intorno alle 13 i carabinieri della.🔗 Leggi su Pisatoday.it Pusher sorpreso a spacciare: arrestato con 75 dosi di cocainaL'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato notato dai carabinieri proprio nell'atto di cedere una dose a un acquirente E' stato sorpreso dai... Sorpresi con cocaina, eroina, hashish e contanti: due arresti a Campo di Marte