Soliera ecco il nuovo condominio solidale

Questa mattina a Soliera è stato aperto il nuovo Condominio Solidale, una struttura che si distingue per le sue caratteristiche innovative nel settore delle politiche abitative. L'inaugurazione ha visto la presenza di rappresentanti locali e cittadini interessati a conoscere il progetto. La costruzione si propone di offrire soluzioni abitative alternative, con attenzione alle esigenze di diverse categorie di residenti.