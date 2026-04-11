Soliera ecco il nuovo condominio solidale
Questa mattina a Soliera è stato aperto il nuovo Condominio Solidale, una struttura che si distingue per le sue caratteristiche innovative nel settore delle politiche abitative. L'inaugurazione ha visto la presenza di rappresentanti locali e cittadini interessati a conoscere il progetto. La costruzione si propone di offrire soluzioni abitative alternative, con attenzione alle esigenze di diverse categorie di residenti.
È stato inaugurato questa mattina il Condominio Solidale di Soliera, una struttura all’avanguardia che riflette scelte di politiche abitative particolarmente innovative. Già, perché, ad esempio, lo spazio che, tra le altre cose, sarà protagonista di un progetto di autonomia residenziale per.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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