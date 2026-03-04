Giovani ' stare insieme' significa prima di tutto amicizia | per 4 su 10 è vero spazio collaborazione

Secondo un'indagine recente, quattro adolescenti su dieci associano il concetto di “stare insieme” principalmente all'amicizia, considerando questo come un ambiente di complicità, leggerezza e condivisione quotidiana. L'attenzione si concentra sul significato che i giovani attribuiscono ai momenti condivisi, rivelando un legame forte con il valore dell'amicizia nel loro quotidiano.

Milano, 4 mar. (AdnkronosLabitalia) - Per 4 adolescenti su 10, "stare insieme" significa prima di tutto amicizia: uno spazio fatto di complicità, leggerezza e condivisione quotidiana. E tra i contesti in cui sperimentano il lavoro di squadra, la fiducia reciproca e il senso del "noi" seguono la scuola (22%) e lo sport (8,8%). È quanto emerge da 'Generazione Noi', l'analisi promossa da Ringo e realizzata dal partner Extreme, società specializzata nell'analisi strategica delle conversazioni web e social, su oltre 35.000 contenuti social prodotti in lingua italiana su TikTok, Instagram e YouTube.

