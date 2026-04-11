Soccorsa escursionista infortunata sul Monte Melma

Un'escursionista è stata soccorsa sul Monte Melma dopo essersi infortunata a una caviglia. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio e le operazioni di soccorso sono iniziate intorno alle 19. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per aiutare la donna e trasferirla in sicurezza. La dinamica dell'incidente e le condizioni dell'infortunata non sono state ancora rese note.

Allarme sul Monte Melma per una donna rimasta infortunata a una caviglia durante un'escursione. Alle 19.45 di venerdì 10 aprile i vigili del fuoco e i tecnici del soccorso alpino sono infatti intervenuti lungo il sentiero Casati - nel territorio comunale di Ballabio - per prestare aiuto.🔗 Leggi su Leccotoday.it Grave caduta sul Monte Melma, escursionista soccorso con l'elicotteroUn escursionista è rimasto ferito oggi pomeriggio, sabato 24 gennaio, durante un'escursione sul Monte Melma, la montagna che si innalza tra Lecco e...