Smartphone e adolescenti Daniele Novara | Sanzionare le piattaforme Le famiglie sono fragili contro il marketing
Un esperto ha sottolineato la necessità di intervenire sulle piattaforme digitali, proponendo sanzioni per chi non rispetta le norme. Ha inoltre evidenziato come le famiglie siano vulnerabili di fronte alle strategie di marketing rivolte ai giovani. La discussione si concentra sull'importanza di stabilire regole chiare e condivise per l’uso degli smartphone tra gli adolescenti, considerando le dinamiche attuali e le influenze esterne.
La questione dell'utilizzo dei dispositivi elettronici tra i giovanissimi richiede regole serie e strutturate. Durante la puntata del 9 aprile della trasmissione televisiva Porta a Porta, il pedagogista Daniele Novara ha affrontato il delicato tema della dipendenza da smartphone, evidenziando le responsabilità delle aziende tecnologiche e difendendo il ruolo di madri e padri. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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