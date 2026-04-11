Smartphone e adolescenti Daniele Novara | Sanzionare le piattaforme Le famiglie sono fragili contro il marketing

Un esperto ha sottolineato la necessità di intervenire sulle piattaforme digitali, proponendo sanzioni per chi non rispetta le norme. Ha inoltre evidenziato come le famiglie siano vulnerabili di fronte alle strategie di marketing rivolte ai giovani. La discussione si concentra sull'importanza di stabilire regole chiare e condivise per l’uso degli smartphone tra gli adolescenti, considerando le dinamiche attuali e le influenze esterne.