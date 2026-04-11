Smantellati piazza di spaccio nei boschi di Tarquinia e call center della droga 8 arresti | VIDEO

Nella zona boschiva di Tarquinia, le forze dell'ordine hanno smantellato un'operazione di traffico di droga. Oltre cento militari della Guardia di finanza hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare del giudice di Civitavecchia, che ha disposto nove arresti. L'indagine ha portato alla scoperta di un centro di gestione della droga, collegato a un vero e proprio call center. Sono stati sequestrati diversi materiali e sostanze illegali.

Smantellata una piazza di spaccio nei boschi di Tarquinia con “call center” della droga. Oltre cento militari della Guardia di finanza, coordinati dal comando provinciale di Viterbo, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare del gip di Civitavecchia Matteo Ferrante che ha disposto nove. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Smantellati piazza di spaccio nei boschi di Tarquinia e "call center" della droga, 8 arrestiOltre 100 finanzieri, coordinati dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Viterbo, si sono mossi fin dalle prime luci dell’alba per... Katana, droga e soldi. Boschi dello spaccio blitz con due arrestiOperazione antidroga nei boschi del Parco Pineta, dove i carabinieri della Compagnia di Saronno, supportati dallo Squadrone eliportato Cacciatori di... Temi più discussi: Droga, 13 arresti tra centro e periferie: smantellati hub domestici e spaccio delivery; Narni, lotta allo spaccio: 2 arresti e smantellati bivacchi in aree boschive; Tende e rifiuti abbandonati, nuovi sgomberi sotto i ponti. Smantellati due accampamenti abusivi, l'assessore: Necessario per sicurezza e decoro urbano. Mondragone, smantellata piazza di spaccio di cocaina e crack: 7 misure cautelari e 4 mesi di indaginiScopri tutti i dettagli riguardo Mondragone, smantellata piazza di spaccio di cocaina e crack: 7 misure cautelari e 4 mesi di indagini . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com GdF Viterbo. Smantellata piazza dello spaccio nei boschi di TarquiniaNewTuscia – TARQUINIA – Oltre 100 finanzieri, coordinati dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Viterbo, si sono mossi fin dalle prime luci dell’alba per eseguire un’ordinanza di custodia ... newtuscia.it Più di 700 organizzazioni da tutta Italia hanno aderito alla manifestazione nazionale Together La Cgil dell’Umbria sarà in piazza. Perché quando i diritti vengono smantellati pezzo per pezzo, stare fermi non è neutralità. È complicità. 28 marzo – Roma - facebook.com facebook