Škoda Epiq la prova | autonomia e tanto spazio per il crossover elettrico da città

La nuova Škoda Epiq si prepara a entrare sul mercato nel 2026. È un crossover compatto, pensato per la città e alimentato totalmente a batteria. La casa ha già mostrato alcune caratteristiche, come l’autonomia e lo spazio interno, che promettono di fare la differenza. Si tratta di un modello che punta a conquistare chi cerca un’auto elettrica pratica e funzionale, pronta a sfidare i concorrenti con prestazioni e prezzi ancora da definire.

Arriverà sul mercato nel corso del 2026 il nuovo Škoda Epiq, il crossover elettrico compatto a trazione anteriore disegnato attorno alla piattaforma Meb+. Pur condividendo il medesimo motore (denominato App290), questo modello viene proposto in tre varianti di potenza (con potenze comprese fra i 116 e i 211 Cv ), combinate con due diverse batterie (di tipo Lfp, in litio, ferro e fosfato, da 38,5 kWh totali o in Nmc, nichel, manganese e cobalto, da 55 kWh ). L'autonomia massima dichiarata è di 430 chilometri (nel ciclo combinato misto Wltp), mentre da un punto di vista prestazionale lo scatto da 0 a 100 kmh avviene in 7,4 secondi per poi spingersi fino a una velocità massima di 150 km h (160 kmh per la versione più prestazionale).

