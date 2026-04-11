sinner voglia di impresa in palio il trono del re

Al Country Club del Principato, tra il rosso della terra e l’atmosfera del Monte-Carlo Masters, si svolge una sfida importante nel mondo del tennis. Il torneo, che richiama molti appassionati, vede in campo giocatori con l’obiettivo di conquistare la vetta della classifica mondiale. La competizione si svolge in un contesto che unisce tradizione e prestigio, offrendo uno scenario unico per le emozioni del match.

Al Country Club del Principato, tra il rosso della terra e il fascino un po' retrò del Monte-Carlo Masters, la corsa al numero uno del mondo si arricchisce di un nuovo capitolo. E, come ogni buona storia sportiva, ha due protagonisti destinati a rincorrersi: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il primo ha fatto il suo, con la solita eleganza chirurgica. Il secondo è stato disarmante. E così, mentre il torneo si avvicina al suo epilogo, la sfida per il trono ATP resta apertissima. Contro Félix Auger-Aliassime, Sinner ha offerto una prestazione che ormai non sorprende più, ma continua a impressionare: 6-3, 6-4 in poco più di un'ora e mezza, senza mai davvero perdere il controllo del match. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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