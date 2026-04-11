In Alto Adige, la 38ª edizione del premio Atleta dell’anno ha visto predominare le preferenze del pubblico, con Sinner e Wierer che hanno ottenuto il maggior sostegno. La cerimonia si è svolta di recente, attirando numerosi appassionati e rappresentanti del mondo sportivo. Durante l’evento sono stati annunciati i risultati del voto, che hanno premiato le due atlete come figure di spicco della stagione.

Il consenso sportivo in Alto Adige ha trovato i suoi vertici per la 38esima edizione del premio Atleta dell’anno. Sinner e Wierer sono stati eletti i migliori protagonisti della stagione, superando una rosa di candidati composta da 25 atleti, 17 atlete e 6 squadre. Il verdetto è emerso dopo il voto di 40 esperti del settore e le preferenze digitali di oltre 110.000 utenti. Nel comparto maschile, il tennista di Sesto Pusteria ha conquistato il suo quinto trofeo consecutivo raccogliendo 9.624 voti. Il podio vede al secondo posto lo sciatore Paris con 5.714 preferenze, mentre Perathoner chiude la terna con 2.442 voti. Sinner, che oggi è impegnato nella sfida a Montecarlo, si conferma l’uomo più influente del agonistico locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinner e Wierer dominano il voto: trionfo di icone in Alto Adige

Oltre 6 milioni di italiani all’estero attendono il voto digitale, l’Alto Adige annuncia la sperimentazioneIntrodurre il voto elettronico per gli oltre 6 milioni di italiani residenti all’estero ed estendere questa opportunità a chiunque viva in Italia con...

Sanremo 2026 e il trionfo dello stile tra grande sartoria e icone globaliA Sanremo 2026 lo stile dei conduttori incontra i grandi brand tra la classe di Stefano Ricci e il glamour… A Sanremo 2026 lo stile dei conduttori...