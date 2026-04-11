Lunedì 11 aprile 2026, a Lecco si è svolto un evento dedicato ai giovani, incentrato sulla forza di affrontare il dolore e sulla possibilità di trasformarlo in azione. Durante l'incontro, sono stati condivisi messaggi di solidarietà e di speranza rivolti ai giovani, sottolineando l'importanza dell'impegno personale e collettivo. L'iniziativa ha coinvolto diverse figure che hanno parlato dell'importanza di affrontare le difficoltà con coraggio e determinazione.

Lecco, 11 aprile 2026 – Un pomeriggio dedicato ai giovani, al coraggio e alla capacità di trasformare il dolore in impegno concreto. È questo il tema dell’incontro di giovedì 16 aprile, fissato alle 17.30 a Lecco, nell’ Auditorium della Camera di Commercio di via Tonale, che si rivolge in particolare agli studenti delle scuole superiori, agli universitari del Politecnico e alle loro famiglie. Promosso dall’associazione Libertà Protagonista in collaborazione con il Ristorante Il Porticciolo e la sua Academy dedicata alla formazione nel mondo della ristorazione e dell’ospitalità, l’incontro avrà due ospiti speciali, Paolo Simoncelli e Marco Galbiati, che hanno saputo trasformare esperienze personali profondissime in percorsi di solidarietà e sostegno agli altri.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Simoncelli e Galbiati e il messaggio di speranza ai giovani: “Solidarietà e impegno per superare il dolore”

Paolo Simoncelli e Marco Galbiati: quando la perdita di un figlio si trasforma in impegno civilePaolo Simoncelli e l'imprenditore Marco Galbiati si incontrano a Lecco per raccontare come hanno trasformato il lutto in progetti concreti di...