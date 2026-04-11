Due carte di giocatori con un punteggio complessivo di 89 OVR si confrontano in una sfida Showdown, dove il risultato della partita reale determinerà chi ottiene un potenziamento. La vittoria garantirà un incremento di +2, mentre il pareggio porterà a un aumento di +1. La sfida tra i due calciatori si inserisce nel contesto delle doppie SBC di Champions, con l’obiettivo di stabilire chi avrà diritto all’upgrade.

Queste due carte partono da una base solidissima di 89 OVR. Essendo sfide Showdown, il risultato della partita reale determinerà chi riceverà il potenziamento: +2 per la vittoria, +1 in caso di pareggio. L’Ala Elettrica: Nico González (89). Nico è la definizione di ala moderna: velocissimo, tecnico e fisicamente presente. Statistiche chiave: 93 Velocità e 90 Dribbling. Con 85 di fisico, non è il classico esterno che cade al primo soffio di vento.. FC IQ (Ruoli ++): Eccelle come Ala e Attaccante interno. La sua capacità di tagliare verso il centro lo rende un partner perfetto per Stoichkov 92.. Requisiti SBC: Rosa 86: 1 giocatore dell’Atlético Madrid + 1 TOTW.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Showdown Nico González vs Gavi: chi otterrà l’upgrade +2? La guida alle doppie SBC di Champions

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