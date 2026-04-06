Due nuove sfide SBC lampo da 88 di valutazione sono al centro dell'attenzione, mettendo a confronto due giocatori con caratteristiche diverse: muscoli contro velocità. Questi confronti sono più accessibili rispetto ai grandi eventi Trophy Titans, ma comunque permettono di ottenere ottimi risultati in partita. La loro natura “economica” le rende interessanti per chi cerca soluzioni rapide senza spendere troppo.

Queste due sfide sono “economiche” rispetto ai mostri sacri della promo Trophy Titans, ma offrono un rendimento in-game pazzesco. Hai meno di 3 giorni per scegliere il tuo campione. Seko Fofana (88) – Premier League. Il ritorno di uno dei centrocampisti più amati della community. Fofana è il classico “Gullit-gang” (tutte le statistiche sopra l’85, tranne la velocità che è lì lì). Punti di forza: 91 di Fisico e 89 di Dribbling. È un trattore tecnico: sposta chiunque e non perde mai il pallone. Con l’ 86 in Tiro, Difesa e Passaggio, è l’equilibratore perfetto.. FC IQ (Ruoli ): Un vero professore. Eccelle come Contenimento, Regista arretrato o Regista. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Showdown Fofana vs Ndoye: Muscoli o Velocità? La guida alle nuove SBC lampo da 88 OVR

FC 26 – Showdown Bayern vs Real: Staniši? vs Gonzalo! Difesa totale o attacco stellare? Ecco la guida alle nuove SBCQueste due sfide offrono profili molto diversi: un “jolly” difensivo capace di ricoprire quattro ruoli e un attaccante puro con 5 stelle di piede...

FC 26 – Showdown Avellaneda: Martínez vs Marcone! Forza fisica o equilibrio tattico? La guida alle SBC low-costQueste due sfide sono perfette per chi cerca giocatori solidi e fisici senza svuotare il club.