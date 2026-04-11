Serie B 2025 26 - Diretta LaB Channel 34a Giornata Palinsesto e Telecronisti Prime Video OneFootball

La 34ª giornata della Serie BKT 2025-2026 viene trasmessa in diretta su LAB Channel, con il commento di Simone Rossi di Digital-News. La partita si svolge nel contesto di un campionato che vede coinvolte diverse squadre di seconda divisione italiana. La programmazione include anche la copertura attraverso Prime Video e OneFootball, con dettagli sul palinsesto e i telecronisti impegnati per questa giornata.

LAB CHANNEL SERIE B DIRETTA - 34a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI a cura di Simone Rossi - Digital-News.it DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione della LEGA SERIE B è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie Bkt 2024-25 in onda su LABChannel disponibile sulla piattaforma Amazon Prime Video e OneFootball TV Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti eo blog La 34esima giornata di Serie B in diretta su DAZN Dati, orari, partite in diretta e telecronisti, tra derby, big match e sfide decisive per classifica e playoff. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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Serie B 2025/26 - Diretta LaB Channel 27a Giornata Palinsesto e Telecronisti (Prime Video / OneFootball)LAB CHANNEL SERIE B DIRETTA - 27a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI a cura di Simone Rossi - Digital-News.

Serie B 2025/26 - Diretta LaB Channel 20a Giornata Palinsesto e Telecronisti (Prime Video / OneFootball)Monza-Frosinone, c'è il Venezia in agguato I lagunari provano ad approfittare del big match.

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Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 34a Giornata: Palinsesto e TelecronistiLa 34esima giornata di Serie B in diretta su DAZN,Dati, orari, partite in diretta e telecronisti, tra derby, big.Scopri i dettagli su Digital-News.it. digital-news.it

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