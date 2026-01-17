Serie B 2025 26 - Diretta LaB Channel 20a Giornata Palinsesto e Telecronisti Prime Video OneFootball

La 20ª giornata della Serie B 202526 vede Monza e Frosinone affrontarsi in un match importante, mentre il Venezia attende con attenzione. Le squadre emiliane cercano di risollevarsi dopo un periodo difficile, e le sfide di questa giornata saranno decisive per la classifica. La diretta è disponibile su LaB Channel, Prime Video e OneFootball, con telecronisti dedicati.

Monza-Frosinone, c'è il Venezia in agguato I lagunari provano ad approfittare del big match. Le emiliane cercano di uscire dalla crisi. Questi sono solo alcuni temi che introducono la 20a giornata della Serie BKT 2025-2026 in onda su LAB Channel. LAB CHANNEL SERIE B DIRETTA - 20a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI VENERDI 16 GENNAIO 2026 ore 20:30 Serie B 20a Giornata: Sampdoria vs Virtus Entella (diretta) Telecronaca: Alessandro Rimi Dopo il primo emozionante turno che ha inaugurato il 2026, la Serie BKT torna in campo per dare il via al girone di ritorno: il Frosinone (41 punti) ha chiuso l'andata in testa, davanti a Venezia (38) e Monza (37), conquistando il titolo di Campione d'Inverno.

