Nel secondo serale di Amici 2026, un concorrente viene eliminato lasciando il programma. La serata si è caratterizzata anche per tensioni tra il giudice e il direttore artistico, che hanno portato a confronti accesissimi. La puntata ha visto interventi inaspettati e discussioni sui voti assegnati, suscitando reazioni tra il pubblico e i partecipanti.

La venticinquesima edizione di Amici di Maria De Filippi è entrata nel vivo con la seconda puntata del serale, confermando il successo di pubblico della settimana precedente, quando il debutto ha incollato davanti al video 3.295.000 spettatori con uno share del 23.8%. Come ormai da diversi anni, la trasmissione è registrata e sono i giudici presenti in studio a valutare le varie esibizioni e a stabilire gli eliminati. Nell'edizione 202526 i quattro giudici sono Cristiano Malgioglio, Amadeus, Elena D’Amario e Gigi D’Alessio. Anche in questo secondo appuntamento si è avuta la conferma del ruolo di Alessandro Cattelan, arruolato per condurre l'adattamento del format Password: nella sfida di ieri si sono affrontati Cristiano Malgioglio e Belén Rodriguez contro Amadeus e Luca Argentero, con la vittoria della prima coppia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Amici 2026, un eliminato nel secondo serale, polemica Celentano-Peparini

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