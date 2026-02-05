Umberto Eco | dieci anni senza due libri per ricordarlo

Il 19 febbraio ricorrono dieci anni dalla morte di Umberto Eco. Per ricordarlo, sono stati pubblicati due nuovi libri dedicati alla sua figura. Eco, filosofo, scrittore e critico, ha lasciato un segno forte nella cultura italiana e internazionale. La sua assenza si sente ancora, ma il suo lavoro continua a essere al centro di riflessioni e studi.

FERRARA – Il prossimo 19 febbraio saranno dieci anni dalla scomparsa di Umberto Eco, filosofo, narratore, intellettuale critico, che ha segnato la cultura del nostro tempo, nonché socio fondatore di questa casa editrice. La sua scomparsa avveniva proprio alla vigilia della stampa del primo titolo del catalogo della Nave di Teseo. Un suo libro, che poi, come tanti altri suoi, ha avuto un meritato successo di pubblico e critica: "Pape Satàn Aleppe". Il modo migliore per ricordarlo dunque è, per questa casa editrice, farlo con la pubblicazione di due volumi: uno non poteva che essere di Eco, mentre l'altro è un racconto personale, e partecipato, di Roberto Cotroneo, narratore, editor e storico amico.

Il 19 febbraio ricorre il decimo anniversario della scomparsa di Umberto Eco, figura di rilievo nel panorama culturale italiano e internazionale.

