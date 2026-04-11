Se le risposte della premier non bastano mai

Durante le conferenze stampa e le interrogazioni parlamentari, le risposte della premier continuano a suscitare commenti e discussioni. Spesso si nota che le sue risposte non soddisfano le aspettative o non chiariscono del tutto i punti sollevati dai giornalisti. In alcune occasioni, si è osservato che la premier riferisce a incontri con l’ex presidente degli Stati Uniti o chiede chiarimenti su questioni specifiche. La situazione si ripete con frequenza e suscita reazioni di vario tipo.

Sta diventando divertente. La Meloni riferisca, spieghi, Meloni "dica a Trump", "chieda e Netanyahu", "fermi" tizio o caio, insomma, voi del governo "non riuscite a dire che devono fermarsi", "non riuscite a dirlo chiaramente", "ma perché Giorgia Meloni non riesce a chiedere a Trump e Netanyahu di fermarsi?". Firmato, per mesi, anzi anni: grillini, verdi, soprattutto Schlein. Sembrava che le guerre proseguissero per una pigrizia verbale della premier, che intanto si limitava a sostenere la soluzione dei due stati Israele-Palestina (12 dicembre 2023, 27 maggio 2024) e a deplorare le vittime civili di Gaza (20 marzo 2024) e ad aderire a Food... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Se le risposte della premier non bastano mai Meloni al Festival è una bufala, ma non bastano le smentite di Carlo Conti e della Rai. La premier: “È FantaSanremo”“Leggo da giorni di una mia presunta partecipazione alla prima serata di Sanreno. Ciclone Harry, delusioni e polemiche: “33 milioni non bastano, servono risposte immediate”Tra case sfondate e strade impraticabili, la segretaria del Pd Schlein visita le aree colpite. Retro Classics Essen 2026 Rundgang, Klassiker & Überraschungen Argomenti più discussi: Mafia, Ruotolo: Meloni con Amico non è un semplice selfie, servono risposte convincenti dalla premier; Italia, il Governo Meloni andrà avanti; Intervista ad Andy Robertson: Nove anni incredibili: LFC significa tutto per me; Meloni: Non scappo, avanti fino alla fine. Il discorso della premier tra standing ovation dei suoi e urla dell’opposizione. Se le risposte della premier non bastano maiSta diventando divertente. La Meloni riferisca, spieghi, Meloni dica a Trump, chieda e Netanyahu, fermi tizio o caio, insomma, voi del governo non riuscite a ... ilgiornale.it Considerando le risposte che il Presidente Meloni ha dato alle vostre critiche, avete fatto bene ad assentarvi. - facebook.com facebook LE RISPOSTE … DOPO I DUBBI DELLA FONDAZIONE JB x.com