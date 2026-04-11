Se ami i thriller psicologici non puoi perdere questa sera il film cult con Al Pacino | trama cast e curiosità

Questa sera va in onda un classico del genere thriller psicologico interpretato da un celebre attore. La pellicola racconta una storia intensa e coinvolgente, con un cast che comprende attori di grande calibro. La trama si svolge in ambientazioni suggestive e presenta colpi di scena che mantengono alta la tensione. Numerosi appassionati del genere attendono con ansia questa proiezione, considerata un punto di riferimento per gli amanti delle atmosfere cupe e dei misteri intricati.

Se siete a caccia di un thriller adrenalinico che non conceda un secondo di respiro, preparate i cronometri: il countdown sta per iniziare. Stasera alle 23.00 su Rai Movie, il grande schermo si trasforma in una corsa contro il tempo con 88 minuti, pellicola del 2007 diretta da Jon Avnet che vede protagonista un monumentale Al Pacino. Non è il solito “crime” da camera, ma un’opera che gioca con l’ansia dello spettatore, trascinandolo in un labirinto di sospetti dove la realtà sembra sfaldarsi a ogni rintocco d’orologio. Preparate i pop-corn, perché la serata promette scintille e alta tensione. Al Pacino contro il tempo: il fascino magnetico di Jack Gramm. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Se ami i thriller psicologici non puoi perdere questa sera il film cult con Al Pacino: trama, cast e curiosità 4x4 stasera su Rai 4: trama, cast e curiosità del thriller argentinoMariano Cohn dirige 4x4, un thriller claustrofobico, dove tensione e suspense si concentrano nello spazio ridotto di un SUV: il film va in onda... Boundless stasera su Rai 4: trama, cast e curiosità del thriller della Sezione QIl thriller Boundless arriva stasera su Rai 4: un nuovo caso per il detective Carl Mørck tra misteri irrisolti, una setta esoterica e segreti sepolti...