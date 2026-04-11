Lions Day 2026 in Sicilia domenica 12 aprile screening sanitari gratuiti e iniziative solidali Sabato 18 a Lampedusa

Da laprimapagina.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Lions Day 2026 si svolgerà in Sicilia domenica 12 aprile, con oltre 30 piazze che ospiteranno screening sanitari gratuiti e iniziative solidali. La giornata prevede l’apertura di punti di assistenza per la prevenzione e la cura della salute, coinvolgendo cittadini di tutte le età. Sabato 18 aprile, invece, l’attenzione si sposterà su Lampedusa, con eventi dedicati alle attività di solidarietà.

Sicilia protagonista della solidarietà e della prevenzione con il Lions Day 2026, in programma domenica 12 aprile, quando oltre 30 piazze dell’Isola si trasformeranno in veri e propri presidi di salute aperti a tutti i cittadini. Screening sanitari gratuiti, prevenzione e iniziative solidali saranno al centro della giornata promossa dai Lions, all’insegna dello slogan: “Al servizio di un mondo che ha bisogno”. L’appuntamento rientra nella più ampia giornata nazionale del Lions Day, che si svolge in contemporanea in tutta Italia e che, nella settimana dal 7 al 12 aprile, affianca alle attività sanitarie anche una significativa raccolta di prodotti per l’infanzia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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© Laprimapagina.it - Lions Day 2026 in Sicilia, domenica 12 aprile screening sanitari gratuiti e iniziative solidali. Sabato 18 a Lampedusa

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