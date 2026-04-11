Il Lions Day 2026 si svolgerà in Sicilia domenica 12 aprile, con oltre 30 piazze che ospiteranno screening sanitari gratuiti e iniziative solidali. La giornata prevede l’apertura di punti di assistenza per la prevenzione e la cura della salute, coinvolgendo cittadini di tutte le età. Sabato 18 aprile, invece, l’attenzione si sposterà su Lampedusa, con eventi dedicati alle attività di solidarietà.

Sicilia protagonista della solidarietà e della prevenzione con il Lions Day 2026, in programma domenica 12 aprile, quando oltre 30 piazze dell’Isola si trasformeranno in veri e propri presidi di salute aperti a tutti i cittadini. Screening sanitari gratuiti, prevenzione e iniziative solidali saranno al centro della giornata promossa dai Lions, all’insegna dello slogan: “Al servizio di un mondo che ha bisogno”. L’appuntamento rientra nella più ampia giornata nazionale del Lions Day, che si svolge in contemporanea in tutta Italia e che, nella settimana dal 7 al 12 aprile, affianca alle attività sanitarie anche una significativa raccolta di prodotti per l’infanzia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Lions Day 2026 in Sicilia, domenica 12 aprile screening sanitari gratuiti e iniziative solidali. Sabato 18 a Lampedusa

Leggi anche: Screening e counseling sanitari gratuiti per la cittadinanza, tutto pronto per il Lions Day 2026

Lions Day 2026: screening gratuiti e prevenzione in tutta la CalabriaIl Distretto 108Ya Calabria del Lions International sta preparando il lancio ufficiale di un’iniziativa che promette di rivoluzionare l’approccio...

Temi più discussi: Salute, cultura e intrattenimento al Parco di Monte Claro con il Lions Day 2026; Lions Day 2026; Lions Day 2026: salute, solidarietà e prevenzione in Piazza Roma; Lions Day 2026 domenica 12 aprile in centro Biella per una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione.

Vittoria. Lions Day 2026 Al servizio di un mondo che ha bisogno. Organizzato per domenica 12 aprileVittoria, 11 aprile 2026 - La 8ª Circoscrizione Lions di Ragusa promuove il Lions Day 2026, una mattinata interamente dedicata alla prevenzione, alla salute e ... radiortm.it

I Lions ed i Leo di Fasano in Piazza Ciaia per il Lions DayFasano - Il Lions Club Fasano ed il Leo Club Fasano domenica 12 aprile 2026, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, saranno ... osservatoriooggi.it

Basilicata Digital Channel. . IL LIONS DAY: SERVIRE SEMPRE LA COMUNITA', DOMANI VISITE GRATUITE IN PIAZZA MARIO PAGANO Servire la comunità sempre. E' il motto dei Lions club che hanno presentato, nel Salone degli Specchi del Teatro Stabil - facebook.com facebook

Enna, Lions Day: una piazza per la solidarietà x.com