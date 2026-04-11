Savicevic | Kostic? Devono gestirlo bene Milan Futuro? Meglio un prestito in Serie B

Durante la presentazione della sua autobiografia a Milano, l’ex centrocampista del Milan ha commentato l’arrivo di Andrej Kostic, sottolineando che il club deve gestirlo con attenzione. Ha inoltre espresso l’opinione che il futuro del Milan possa essere più favorevole con un prestito in Serie B piuttosto che con un investimento diretto. La discussione si è concentrata sulle scelte di mercato e sulla gestione dei giocatori in rosa.

Qualche settimana fa il Milan ha annunciato l'arrivo, dal prossimo 1° luglio, di Andrej Kostic. Il club di Via Aldo Rossi ha prelevato il centravanti montenegrino, classe 2007, dai serbi del Partizan: un'operazione da 8 milioni di euro complessivi, tra parte fissa (3,5) e bonus (4,5). La società di Belgrado si è anche riservata una percentuale sull'eventuale, futura rivendita del cartellino del giocatore. Kostic è sicuramente una delle rivelazioni del Partizan in questa stagione: in quella che è la sua prima annata in bianconero, dopo l'arrivo dal Buducnost Podgorica, il giovane bomber ha segnato 11 gol e fornito un assist in 34 partite totali. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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