Rissa notturna a Fiuggi | tre denunciati dai Carabinieri

Nella notte del 10 aprile 2026, i Carabinieri di Fiuggi sono intervenuti in via della Pineta in seguito a una segnalazione di una rissa tra diversi individui. Sul posto hanno trovato tre persone coinvolte nell'alterco e le hanno identificate. Gli agenti hanno denunciato i tre soggetti per rissa e hanno avviato le procedure previste per questo tipo di episodio. Nessuno dei presenti ha riportato ferite.

Nella serata del 10 aprile 2026, i carabinieri di Fiuggi sono intervenuti, su richiesta di alcuni cittadini, in via della Pineta, dove era stata segnalata una rissa in corso tra più persone.I militari, giunti tempestivamente sul posto con il supporto di una volante del Commissariato di Fiuggi.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Ubriachi al volante, tre automobilisti denunciati dai carabinieriIl servizio di pattugliamento ha riguardato tra il 12 e il 13 febbraio i territori di Este, Solesino e Boara Pisani.