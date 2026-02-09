Elsa Fornero torna a difendere la sua riforma pensionistica del 2011, affermando che non era un’idea ideologica, ma una risposta a esigenze economiche e finanziarie. A oltre dieci anni di distanza, l’ex ministro spiega perché quella legge era indispensabile e come ha influenzato il sistema pensionistico italiano.

A oltre dieci anni dall’introduzione della riforma previdenziale del 2011, Elsa Fornero torna a spiegare le ragioni e gli effetti di quell’intervento, ribadendo come la legge non sia nata da un’impostazione ideologica, ma da una necessità economica e finanziaria. In più passaggi dell’intervista, l’ex ministra del Lavoro sottolinea che la riforma fu una risposta obbligata alla crisi del debito sovrano e alle pressioni dei mercati finanziari. “La riforma era necessaria, tant’è che era stata promessa dal precedente governo come condizione per il soccorso della BCE a evitare la crisi del debito sovrano italiano”, ricorda Fornero, spiegando che l’aumento dello spread e il rischio di insolvenza rendevano inevitabile un intervento strutturale sul sistema pensionistico.🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

Approfondimenti su Fornero Riforma

Le polemiche sulle pensioni continuano a infuriare, rivelando tensioni e strumentalizzazioni politiche.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

RIFORMA PENSIONI 2026 in sintesi

Ultime notizie su Fornero Riforma

Argomenti discussi: Riforma Pensioni 2026: Fornero e Gori Criticano la Mozione Pd-M5s-Avs e Lanciano l’Allarme Esodati; L'opposizione sfida Meloni sulle pensioni: ecco le proposte alternative; Pensioni Fornero addio, ecco chi nel 2026 si salva in anticipo anche con 20 anni di contributi; Pensioni, Landini: Meloni dice bugie, stanno peggiorando la riforma Fornero.

Riforma pensioni 2026: Fornero difende la sua manovra: ‘Era necessaria’La riforma era necessaria, tant’è che era stata promessa dal precedente governo come condizione per il soccorso della BCE a evitare la crisi del debito sovrano italiano, ricorda Fornero, spiegando ... pensionipertutti.it

Riforma pensioni 2026/ Fornero difende l’aumento dei requisiti (ultime notizie 26 gennaio)Riforma pensioni 2026, le parole dell’ex ministra del Lavoro Elsa Fornero e di Giampaolo Galli (Osservatorio Cpi) ... ilsussidiario.net

Pensioni, Elsa Fornero: "La mia riforma era necessaria, promessa già dal governo precedente. La destra giurava di volerla abolire ma l'ha inasprita" Leggi qui - - facebook.com facebook

Pensioni, Landini: "Meloni dice bugie, stanno peggiorando la riforma Fornero". #dimartedi x.com