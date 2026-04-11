Riapre ' Fuori Squadro' il cuore di Foggia torna a battere nel segno del gusto e della rinascita
Domenica 12 aprile alle 12:00, il locale Fuori Squadro riapre nel centro storico di Foggia. La riapertura segna l'inizio di una nuova gestione del locale, che si trova in prossimità dei vicoli principali della zona. La cerimonia di riapertura coinvolge il personale e la clientela locale, che potrà tornare a gustare i piatti e le bevande serviti nel locale dopo i lavori di ristrutturazione.
Una nuova luce si accende tra i vicoli del centro storico. Domenica 12 aprile, alle ore 12:00, il locale Fuori Squadro riapre ufficialmente le proprie porte, inaugurando un nuovo capitolo sotto una gestione ambiziosa e appassionata.L’obiettivo è chiaro: restituire vitalità ed eleganza al cuore.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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