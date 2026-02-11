Liberazione Il ricordo dei volontari

Oggi a San Giovanni Valdarno si sono riuniti cittadini e associazioni per ricordare gli 81 anni dalla partenza dei volontari che partirono per la guerra di Liberazione. La cerimonia si è svolta in centro, con momenti di commemorazione e qualche intervento delle autorità locali. La giornata è servita a mantenere vivo il ricordo di quei giovani che scelsero di combattere per la libertà.

San Giovanni Valdarno commemora l' 81° anniversario della partenza dei volontari per la guerra di Liberazione. Era il 7 febbraio del 1945 quando 105 giovani partigiani valdarnesi scelsero di arruolarsi nella Brigata Friuli dell'esercito italiano ricostituito, pronti a combattere sul fronte del Senio contro l'occupazione nazifascista. E oggi, come accade dal 1946, saranno celebrati coraggio, determinazione e ideali che ispirarono la loro lotta: libertà, democrazia, uguaglianza sociale e rifiuto di ogni forma di discriminazione. "E' una tradizione istituita molti anni fa da Comune e Anpi - ha ricordato il sindaco Valentina Vadi - per celebrare un evento specifico che ha riguardato il nostro territorio, mantenendo viva la memoria del passato e dei valori fondanti della Resistenza".

