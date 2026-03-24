Ladri all' Eur svuotano l' auto a una troupe | Siamo andati noi a cercare i cellulari nel campo rom

Una troupe è stata derubata davanti al Museo della Civiltà Romana, nel quartiere Eur. I ladri hanno svuotato l’auto, portando via cellulari e altri oggetti. Successivamente, alcuni membri della stessa squadra hanno riferito di essere andati a recuperare la refurtiva in una baraccopoli vicina. L’incidente si è verificato in una zona frequentata da passanti e visitatori.

Rubati soldi, borse e attrezzature. "Il gps di un cellulare ci ha condotto nelle vicinanze di un campo rom" Il paradosso di essere derubati davanti al Museo della Civiltà Romana, nel cuore dell'Eur, per poi ritrovarsi 'abbandonati' a inseguire la refurtiva in una baraccopoli. È l'amara odissea vissuta da un team di fotografi e docenti dello IED e della Maiani Accademia. Un furto totale, dalle attrezzature alle chiavi di casa, conclusosi con una scoperta amara: “Il GPS dei cellulari ci diceva esattamente dove fossero, ma nessuno è intervenuto”. “Lavoriamo per un'agenzia di comunicazione - ha raccontato una delle vittime - e stavamo conducendo uno shooting fotografico nell'ambito di un progetto universitario. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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