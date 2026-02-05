CASTELFIDARDO Morais scalpita | Vincere col Termoli

Manu Morais si prepara a scendere in campo domenica contro il Termoli. Il giocatore ha appena festeggiato i 28 anni e ora punta a regalarsi un gol, anche se in ritardo rispetto al compleanno. La voglia di vincere è tanta, e Morais ha già in mente di fare bene per la sua squadra.

Martedì ha festeggiato il compleanno, 28 anni (auguri!). Domenica Manu Morais cercherà di farsi il regalo, seppur posticipato di qualche giorno, segnando ancora al Termoli. Perché nella partita di andata, a inizio ottobre, l'attaccante del Castelfidardo si sbloccò proprio sul campo molisano realizzando al Cannarsa una doppietta. Due gol che permisero ai fidardensi di mettere fine alla lunga striscia negativa di sconfitte. Il Castelfidardo a Termoli colse infatti il primo punto in campionato riprendendo i giallorossi. "La partita contro il Termoli rappresenta proprio un bel ricordo - riflette Morais, venezualano -.

